Валерий Фальков: ПсковГУ делает регион сильным и привлекательным

20:49, 30 июня 2023, ПАИ

Работу ПсковГУ по привлечению наиболее способных выпускников Псковской области и всей страны отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе пресс-подхода, который состоялся в ПсковГУ сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

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По его словам, главное, на что необходимо обратить внимание – это качество образования, которое определяет сегодня средний балл ЕГЭ и количество победителей, призёров различного рода олимпиад. «Вот на что стоит смотреть коллегам, которые работают в Псковском государственном университете», – подчеркнул министр.

«И я знаю, что ПсковГУ проводит большую работу для того, чтобы лучшие, наиболее способные выпускники школ Псковской области, соседних регионов и в целом всей страны приезжали сюда, поступали. ПсковГУ – это именно то, что делает регион сильным, привлекательным, и в долгосрочной перспективе позволяет уверенно смотреть вперёд», – резюмировал Валерий Фальков.