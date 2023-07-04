Псковичи могут передать адресные посылки для участников СВО из 1009-го полка

17:33, 03 июля 2023, ПАИ

Адресные посылки для военнослужащих 1009-го полка собирает Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального штаба «Мы вместе».

Приносить посылки необходимо с полной информацией об адресате: Ф.И.О. мобилизованного, батальон, полк, рота, взвод, отделение и список содержимого посылки.

Псковичам также напомнили, что коробки нельзя заклеивать. «На месте сбора сотрудники и волонтёры вместе с вами будут перепроверять содержимое коробок. После проверки вам помогут заклеить коробки удобным для вас способом», – говорится в сообщении.

Передать посылки можно до 18:00 по адресу: Псков, улица Конная, 2.