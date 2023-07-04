О парк-отеле «Креневка» поговорят на «Серебряном дожде»

13:38, 03 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 3 июля, в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – соучредитель и инвестор проекта «Парк-отель Креневка» Виктор Скибин, а также руководитель проекта Евгений Шишкин.

Когда в Пушкинских Горах появится гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» и какие уникальные для России технические решения в нём будут реализованы? Какие перспективы есть у Пушкинских Гор по увеличению числа туристов в ближайшие годы? В чём основная привлекательность Пушкинских Гор для столичных инвесторов? Почему инвесторы в сфере индустрии гостеприимства не ощущают конкуренции на территории Пушкинских Гор?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».