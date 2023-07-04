Глава латвийской делегации на Кургане Дружбы: Многие из жителей Латвии хотят сохранить память о прошлом

15:01, 03 июля 2023, ПАИ

Делегация из Латвии во главе с вице-президентом русской общины Латвии Дмитрием Рыбниковым посетила международную встречу на Кургане Дружбы в Себежском районе. Традиционное мероприятие с участием ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии, а также их потомков состоялось 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Дмитрий Рыбников отметил, что в этот раз делегация значительно меньше, чем в прежние годы. «Даугавпилс — город-побратим с городами России и Белоруссии. Мы всегда имели тесные отношения. На протяжении всех лет мы приезжали на это мероприятие. Этот день важен и для многих жителей Латвии. Не все разделяют новую трактовку истории. Многие из нас хотят сохранить память о событиях прошлых лет, готовы чтить её и расширять», — подчеркнул глава латвийской делегации.

Напомним, в этом году акцент в мероприятии был сделан на новое поколение. В подготовке и проведении праздника на Кургане Дружбы приняли участие 200 участников одноименного международного лагеря. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, такой формат удался: «Именно молодёжи принимать эстафету от наших героев, сохранять и защищать нашу общую историю».

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч человек собралось в рамках 64-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе.