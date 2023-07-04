Купальским традициям посвятят фестиваль в честь Ольги Сергеевой в Усвятском районе

17:01, 03 июля 2023, ПАИ

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе 8 июля. В этом году фестиваль посвятят купальским традициям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Праздничные гуляния традиционно пройдут на поляне перед домом известной усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой в деревне Церковище.

Своими выступлениями зрителей порадуют фольклорные коллективы Псковской области и гости из Санкт-Петербурга: фолк-поп-группа «ЙОГА» и фольклорный ансамбль «Старая деревня». Хореографические коллективы «Энергия» и «Журавушка» украсят праздник яркими номерами.

В этот день в Церковище приедет ученица Ольги Сергеевой, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова. У гостей фестиваля будет возможность услышать исполнительницу, узнать о жизни и творчестве Ольги Сергеевой из уст ее последовательницы.

В завершение фестиваля фольклорные коллективы соберутся в большой хоровод и исполнят купальскую песню из репертуара Ольги Сергеевой «Червонная роза, не стой ле дороги». Мероприятие обещает быть зрелищным.

Кроме того, на традиционном конкурсе «Складчина» участники фестиваля презентуют свои конкурсные блюда, приготовленные по старинным рецептам.