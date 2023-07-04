В Опочке вручили золотую медаль ещё одной выпускнице

18:52, 03 июля 2023, ПАИ

В Центре образования Опочецкого района прошла церемония вручения медали за особые успехи в обучении выпускнице одиннадцатого класса гимназии имени А. Д. Петрова Людмиле Петровой, которая получила результаты Единого государственного экзамена уже после выпускного вечера. Об этом сообщила газета «Красный маяк».

Приветствовал выпускницу и вручал награду глава Опочецкого района Юрий Ильин. Он пожелал медалистке дальнейших успехов, верить в собственные силы и идти вперёд к намеченной цели.

Людмила набрала наибольший балл по истории, она является победителем региональной олимпиады по истории отечественных спецслужб, призёром регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», победителем университетского интеллектуального конкурса по обществознанию и английскому языку.

Особая поддержка учеников во всех начинаниях – это родители. За неоценимый родительский труд поздравления и слова благодарности были произнесены в адрес Оксаны Юрьевны – мамы медалистки.

«Я мечтаю поступить в Псковский государственный университет и стать учителем истории», – поделилась планами на будущее Людмила Петрова.