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Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов

По итогам ежегодного фотоконкурса для профессионалов и любителей «Храмы псковской архитектурной школы – люди и храмы» победили 20 творческих работ. Их экспонируют в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. 

Фото: Надежда Максимова «Молитва» (комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области)

Всего в фотоконкурсе приняли участие 14 человек, представлено 130 работ. Среди работ можно увидеть как классические чёрно-белые снимки, так и цветные фотографии.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Коллаж работ фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы»

На фотоконкурс представили работы, посвящённые современной жизни храмов и участию в ней людей (фотографии, отображающие связь человека и церкви). Дата проведения фотовыставки «Храмы псковской архитектурной школы – люди и храмы»: с 4 по 31 июля. Адрес проведения мероприятия: улица Профсоюзная, 2. 

Организатором мероприятия выступает комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с отделом «Служба управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Фотоконкурс призван способствовать повышению общественного внимания к объекту Всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы», формированию нового взгляда на культурное и историческое наследие Пскова, установлению новой культурной традиции.

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