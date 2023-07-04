Мужчина угрожал зарезать собутыльника ножом в Палкинском районе

14:03, 04 июля 2023, ПАИ

38-летний мужчина угрожал зарезать собутыльника ножом в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что в марте 2023 года в одной из деревень Палкинского района между двумя мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый взял нож, направил его в сторону мужчины и высказал в его адрес угрозу убийством. С учётом сложившейся обстановки мужчина воспринял угрозы злоумышленника, испугался за свою жизнь и здоровье.

Теперь подозреваемый предстанет перед судом. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.