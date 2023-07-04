Андрей Козлов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь»

12:25, 04 июля 2023, ПАИ

Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Темы эфира:

Ключевые вызовы для регионального АПК и как сельхозпроизводители с ними справляются?

Проблемы сбыта продукции, в частности молочки, — где сейчас этот «воз»?

Как сделать, чтобы фермеры не отправляли картошку на компост?

Победа над борщевиком — при каких условиях она возможна?

Контроль над крупными федеральными торговыми сетями — что надо изменить, чтобы его добиться?

Региональный сельскохозяйственный бренд — не свининой единой?

О развитии сельского хозяйства в регионе с Андреем Козловым сегодня в 14:00 поговорят ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Максим Андреев.

Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.