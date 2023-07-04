Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском банке

15:18, 04 июля 2023, ПАИ

Полиция изъяла банкноту номиналом 5000 рублей с признаками подделки в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 29 июня в финансовом учреждении Пскова.

По имеющимся данным, она поступила в выручке одной из торговых организаций города. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Отметим, что работники рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.