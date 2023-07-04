Андрей Козлов: В каждом районе Псковской области должен быть свой бренд

18:09, 04 июля 2023, ПАИ

Свой уникальный бренд в отрасли сельского хозяйства должен быть в каждом районе Псковской области. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Во-первых, Псковская область, на мой взгляд, экологически чистая. И, наверное, здесь брендом должен быть экологически чистый продукт. Второе, что, мне кажется, должно быть – это уникальность продукта. На мой взгляд, всё-таки бренд Псковской области в отрасли сельского хозяйства должен быть в каждом районе свой: в каком-то районе уникальность улиток, в каком-то – страусов, один из районов – «молочная столица», где-то – зерновой или же льняной рай», – отметил Андрей Козлов.

По его словам, брендом Псковской области всегда был лён, который даже назвали псковским золотом. Сейчас эта культура в регионе практически забыта.

«У нас было очень хорошее короткое волокно, которое используется для производства пороха. Поэтому такое производство сейчас актуально. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, всё-таки ещё раз обратят на это внимание. И думаю, что всё-таки мы к этой уникальной культуре Псковской области вернёмся», – заявил гость программы.