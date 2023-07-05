О проблемах с реализацией молочной продукции рассказал псковичам Андрей Козлов

10:26, 05 июля 2023, ПАИ

О проблемах с реализацией молочной продукции в Псковской области рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К сожалению, цена на молоко остаётся низкой. Сейчас мы ждём дополнительных мер господдержки от Минсельхоза именно на компенсацию понесенных затрат в связи с низкой ценой на молоко. Это, наверное, единственное, что можно сделать. Всё-таки у нас закупочная цена на молоко упала, а в магазине она не упала, ни на один из видов продуктов. Сейчас правительство РФ должно пересмотреть закон о торговле, чтобы всё-таки на перечень продуктов первой необходимости, в том числе и молоко, торговые сети не делали каких-то наценок. Государство должно именно по видам продуктов первой необходимости их жестко контролировать», – заявил эксперт.

Андрей Козлов также отметил, что если не предпринять каких-то карательных мер, то улучшения ситуации не будет.