Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Причины завышенной стоимости картофеля назвал псковский эксперт

Почему цена на картофель растёт, если он производится на территории региона, рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К примеру, крестьянское хозяйство «Витязь» собирает около 20 тысяч тонн картофеля. Однако у обычного фермера нет такого большого объёма урожая картофеля. То есть получить прибыль можно за счёт объёма, сделав небольшую наценку, либо имея небольшой объём товара, но с большой наценкой. Соответственно фермеру ничего не остается, как продать свой картофель под брендом по цене магазина или чуть выше и на этом заработать», – объяснил гость радиостанции.

По его мнению, потребительская способность населения гораздо ниже, чем производимость картофеля в области. Крупные предприятия Псковской области, не имея возможности реализовать весь производимый объём на территории региона, вынуждены работать с торговыми сетями, с оптовыми базами из других областей.

«Мы специально сейчас встречаемся с различными специалистами, и многие говорят о том, что на сегодняшний день продукты питания полезны именно те, которые производятся в радиусе 70 километров от места проживания основного потребителя. Они более восприимчивы, более полезны для организма. Поэтому зачем нам тот же египетский картофель, если у нас, действительно, есть свой. Он ничуть не хуже, а на мой взгляд, даже лучше», – подчеркнул Андрей Козлов.

Он также отметил, чтобы обеспечить продовольственную безопасность граждан, необходимо при принятии законопроектов учитывать не только экономическую составляющую, но и показатели демографии, здоровья населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

Псковичи жалуются на нашествие змей
04 июля 2023

Конкурс-пленэр «Псковские были» собрал более 130 художников
04 июля 2023

Андрей Козлов: В каждом районе Псковской области должен быть свой бренд
04 июля 2023

Пожарные ликвидируют возгорание дачного дома в Гдове
04 июля 2023

Двое выпускников Пыталовской школы получили аттестаты с отличием
04 июля 2023

Псковские газовики обменялись опытом с коллегами из Белоруссии
04 июля 2023

Лучшим выпускникам великолукских школ вручили медали
04 июля 2023

Причины завышенной стоимости картофеля назвал псковский эксперт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...