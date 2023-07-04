Причины завышенной стоимости картофеля назвал псковский эксперт

17:55, 04 июля 2023, ПАИ

Почему цена на картофель растёт, если он производится на территории региона, рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К примеру, крестьянское хозяйство «Витязь» собирает около 20 тысяч тонн картофеля. Однако у обычного фермера нет такого большого объёма урожая картофеля. То есть получить прибыль можно за счёт объёма, сделав небольшую наценку, либо имея небольшой объём товара, но с большой наценкой. Соответственно фермеру ничего не остается, как продать свой картофель под брендом по цене магазина или чуть выше и на этом заработать», – объяснил гость радиостанции.

По его мнению, потребительская способность населения гораздо ниже, чем производимость картофеля в области. Крупные предприятия Псковской области, не имея возможности реализовать весь производимый объём на территории региона, вынуждены работать с торговыми сетями, с оптовыми базами из других областей.

«Мы специально сейчас встречаемся с различными специалистами, и многие говорят о том, что на сегодняшний день продукты питания полезны именно те, которые производятся в радиусе 70 километров от места проживания основного потребителя. Они более восприимчивы, более полезны для организма. Поэтому зачем нам тот же египетский картофель, если у нас, действительно, есть свой. Он ничуть не хуже, а на мой взгляд, даже лучше», – подчеркнул Андрей Козлов.

Он также отметил, чтобы обеспечить продовольственную безопасность граждан, необходимо при принятии законопроектов учитывать не только экономическую составляющую, но и показатели демографии, здоровья населения.