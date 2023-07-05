Для привлечения людей на село необходимо комплексное развитие инфраструктуры – Андрей Козлов

11:08, 05 июля 2023, ПАИ

Для привлечения людей в сельскую местность необходимо комплексное развитие инфраструктуры. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Всё, конечно, зависит от категории населения. Если это молодёжь, то прежде всего предусматривается уровень заработной платы. Вторая категория – это люди, которые уже имеют определённый возраст, пожили в больших городах и хотят приехать, скажем так, встретить старость на лоне природы, на берегу какой-то речки», – отметил гость программы.

Также он добавил, что в сельской местности жить можно при условии, если есть управляемость территории, есть власть, есть продуктовые магазины, инфраструктура в виде ФАПов, сельских клубов.

«Когда есть территория заселения, есть контроль этой территории - и знаете, есть жизнь», – заключил Андрей Козлов.