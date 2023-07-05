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Волонтёры экологизируют форум «Истоки» и научат участников перерабатывать пластик

Волонтёры-экологи «Делай!» в рамках программы по экологизации форумной линейки «Росмолодёжи» вместе с Российским экологическим оператором (РЭО) экологизируют молодёжный историко-культурный форум «Истоки», научат участников сортировать отходы и перерабатывать пластик на площадке передвижной мастерской переработки «Зелёный фургон» в рамках программы. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: группа «Делай!» в соцсети «ВКонтакте»

Для сокращения углеродного следа форума и количества создаваемых отходов на территории ввели систему раздельного сбора отходов, которые впоследствии отправятся на переработку, а в столовой и на площадке форума полностью отказались от пластиковой посуды в пользу многоразовой. В фирменный комплект мерча также не стали включать лишнюю упаковку, зато каждый участник получил в наборах многоразовые дождевики, шопер и многоразовую бутылку.

В столовой также удалось включить на выбор вегетарианский тип питания, который считается более экологичной альтернативой, а остатки еды будут переданы на скотный двор Псково-Печерского монастыря.

Участники смогут узнать всё о переработке пластика, а также самостоятельно осуществить полный цикл переработки на площадке передвижной мастерской переработки «Зелёный фургон», где каждый сможет измельчить пластиковые крышки на велошредере, а следом переплавить их в памятные значки или брелоки.

Помимо этого, волонтёры-экологи проведут ряд просветительских активностей: лекцию по осознанному потреблению и экологическим привычкам, мастер-класс по росписи шоперов и игру «ЭкоАктивити» на знание экологической терминологии. Также участникам и организаторам форума будут предоставлены чек-листы с информацией о том, как экологично собраться на форум – для участников и как подготовить площадку мероприятия – для организаторов.

Форум «Истоки» пройдёт с 5 июля по 23 августа 2023 года. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля, а ключевые события пройдут 8 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей  в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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