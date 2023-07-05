Сортируют ли псковичи мусор, обсудят на «Серебряном дожде»

12:44, 05 июля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в 14:00 5 июля. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

Насколько в регионе развита система приёма и переработки вторсырья? Какое вторсырьё особенно востребовано? Насколько активно и охотно псковичи участвуют в раздельном сборе мусора и сдаче его в утиль? Кто и как в Пскове перерабатывает отходы в артобъекты и сувениры?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».