Сортируют ли псковичи мусор, обсудят на «Серебряном дожде»
Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в 14:00 5 июля. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.
Насколько в регионе развита система приёма и переработки вторсырья? Какое вторсырьё особенно востребовано? Насколько активно и охотно псковичи участвуют в раздельном сборе мусора и сдаче его в утиль? Кто и как в Пскове перерабатывает отходы в артобъекты и сувениры?
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00.
Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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