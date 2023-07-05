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Общество

О первой смене форума «Истоки» рассказал организатор

Более 160 человек из более чем 40 субъектов России собрала первая смена форума «Истоки» под названием «Семейные ценности». Об этом заявил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ. На фото Иван Радько

По словам организатора, возрастные категории участников будут разными: в первом заезде уникально то, что проводятся смены для молодых семей, родителей и детей. Самый младший возраст участника форума – семь лет. Всего 164 участника: в соотношении 94 родителя на 70 детей от семи до 15 лет, отметил Иван Радько.

«Количество регионов и участников будет максимальное», – подчеркнул организатор. Среди них – молодые родители и дети, специалисты, которые занимаются вопросами семьи и детства, это представители детских организаций «Большая перемена», «Юнармия».

Фото: ПАИ

В работе круглогодичного центра запланирован семейный туристический поход: детей будут учить ставить палатку, делать чай на костре и проведут разные активности. «В каждый заезд заложен свой смысл. Новый формат – ключевой день в каждом заезде. В первом заезде – это станет День семьи, любви и верности, который пройдёт 8 июля», – сказал Иван Радько.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Роспатриот», российские студенческие отряды, правительство Псковской области, Псково-Печерский мужской монастырь.

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О первой смене форума «Истоки» рассказал организатор

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