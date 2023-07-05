Как повторно использовать винные пробки, расскажут псковичам

15:52, 05 июля 2023, ПАИ

Псковичи узнают, как повторно использовать винные пробки. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

«Существует несколько направлений, как можно обращаться с вторичным материалом. Переработка является не самым эффективным, потому что тратится много ресурсов, чтобы собрать, подготовить и сделать новую вещь. Есть другие варианты, как уменьшить количество мусора среди нас. Один из моментов – использовать повторно, ремонтировать или создавать новые вещи с помощью хендмейда», – сказал Максим Сотник.

По его словам, сейчас организация находится в поиске мастеров, которые помогут организовать работу по переработке винных пробок и бутылок. «Мы пока выбрали два материала: винные пробки и бутылки, чтобы попробовать сделать какое-то изделие. В интернете масса вариантов, как использовать винные пробки: какие-то подставки, картины. Хочется, чтобы наше место было притяжением разносторонних людей и чтобы проект развивался в разные направления», – отметил гость студии.

Также в АНО планируют помогать в повторном использовании баннеров. «Есть ещё задумка – сделать что-то с баннерами. Мы пока предложили приюту для животных для укрывного материала. Они [баннеры.– ПАИ] не уедут на свалку, а будут жить дальше», – заключил Максим Сотник.