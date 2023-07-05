Псковичи сдали макулатуру и помогли купить приюту сварочный аппарат

16:26, 05 июля 2023, ПАИ

Акцию «Второй шанс» провела АНО «Институт переработки вторсырья». Об этом рассказал руководитель организации Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы организовали сбор макулатуры в поддержку приюта «Шанс». Мы собирали именно макулатуру. Собрали, отправили изготовителям. Потом на вырученные средства мы приобрели сварочный аппарат для приюта», – сказал Максим Сотник.

По его словам, псковичи смогли собрать две «газели» макулатуры, то есть более двух тонн.

«Также мы обучили сотрудников «Шанса» работе на аппарате. Нас очень благодарили за помощь <…>. Хотя это больше не наша заслуга, а наших жителей, которые откликнулись на призыв», – подчеркнул гость студии.

В акции приняли участие не только жители Пскова, но и организации, бюджетные учреждения и торговые предприятия.