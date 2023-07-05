Псковичи сдали макулатуру и помогли купить приюту сварочный аппарат
Акцию «Второй шанс» провела АНО «Институт переработки вторсырья». Об этом рассказал руководитель организации Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Мы организовали сбор макулатуры в поддержку приюта «Шанс». Мы собирали именно макулатуру. Собрали, отправили изготовителям. Потом на вырученные средства мы приобрели сварочный аппарат для приюта», – сказал Максим Сотник.
По его словам, псковичи смогли собрать две «газели» макулатуры, то есть более двух тонн.
«Также мы обучили сотрудников «Шанса» работе на аппарате. Нас очень благодарили за помощь <…>. Хотя это больше не наша заслуга, а наших жителей, которые откликнулись на призыв», – подчеркнул гость студии.
В акции приняли участие не только жители Пскова, но и организации, бюджетные учреждения и торговые предприятия.