Псковичей призывают отказаться от использования одноразовых вещей

17:54, 05 июля 2023, ПАИ

Псковичей призывают отказаться от использования одноразовых вещей и перейти к многоразовым. Такую позицию высказал руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сейчас можно отказаться от чеков в магазинах, можно вместо пакета взять с собой сумку. То есть вы не берёте одноразовый пакет, а берете с собой сумочку, на кассе спокойно на это реагируют. Даже в некоторых магазинах говорят: «Молодцы!» – сказал Максим Сотник.

Он добавил, что также можно использовать многоразовые бутылки. «У нас есть кофейни, которые наливают не в бумажный стаканчик, но все мы знаем, что он не бумажный, а внутри с полимером, можно принести свою кружку, и вам нальют в вашу тару, а где-то даже скидки делают», – заключил он.