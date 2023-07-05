Порядка 50 человек приносят вещи на переработку на псковскую экобазу

17:56, 05 июля 2023, ПАИ

Порядка 50 человек каждую субботу посещают экобазу Института переработки вторсырья в Пскове и приносят вещи на переработку. Об этом сообщил руководитель организации Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Если вы хотите узнать больше про раздельный сбор, приходите, мы с удовольствием расскажем! Важно, что людей с каждым днем все больше и больше. Первое время я считал, сколько людей к нам приходило, стабильно было около 30 человек. Сейчас за раз может прийти 15 человек, приходят целыми семьями. У нас есть семья, которая приходит с собакой, и все посетители довольны!» – сказал Максим Сотник.

По его словам, псковичи могут принести бутылки и плёнку второго, четвертого и пятого сорта. «Тройку не просто так пропустил, тройка – это ПВХ, материал, который делают для термоусадочной пленки, мы такой не принимаем», – отметил гость студии.

Помимо этого, в экобазе принимают упаковку из твёрдого пластика пятого сорта, стекло (тарное) и жестяные банки. «А если взять группу «ВКонтакте», у нас там 800 человек, то есть 800 псковичей знают о нашей деятельности», – заключил Максим Сотник.