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Общество

Порядка 50 человек приносят вещи на переработку на псковскую экобазу

Порядка 50 человек каждую субботу посещают экобазу Института переработки вторсырья в Пскове и приносят вещи на переработку. Об этом сообщил руководитель организации Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото: Максим Сотник.

«Если вы хотите узнать больше про раздельный сбор, приходите, мы с удовольствием расскажем! Важно, что людей с каждым днем все больше и больше. Первое время я считал, сколько людей к нам приходило, стабильно было около 30 человек. Сейчас за раз может прийти 15 человек, приходят целыми семьями. У нас есть семья, которая приходит с собакой, и все посетители довольны!» – сказал Максим Сотник.

По его словам, псковичи могут принести бутылки и плёнку второго, четвертого и пятого сорта. «Тройку не просто так пропустил, тройка – это ПВХ, материал, который делают для термоусадочной пленки, мы такой не принимаем», – отметил гость студии.  

Помимо этого, в экобазе принимают упаковку из твёрдого пластика пятого сорта, стекло (тарное) и жестяные банки. «А если взять группу «ВКонтакте», у нас там 800 человек, то есть 800 псковичей знают о нашей деятельности», – заключил Максим Сотник. 

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