Проезд на улице Кузбасской Дивизии в Пскове подсыпали асфальтовой крошкой

12:15, 06 июля 2023, ПАИ

Работы по отсыпке асфальтовой крошкой в створе проезда на улице Кузбасской Дивизии от городской больницы через улицу Подвишенскую на улицу Юбилейную выполнил подрядчик. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

С проблемами пыли, которая летит жителям частного сектора в окна, невозможности проезда неоднократно обращались жители избирательного округа № 8 к депутату Псковской городской Думы Наталье Юрченко.

УГХ администрации Пскова дало поручение на выполнение засыпки этого проезда. Асфальтовую крошку отгружал город, ее привезли большегрузы подрядчика. Также была засыпана лужа на ул. Подвишенской. Кроме того, ФАМом засыпано и уложено покрытие проезда и стоянки около женской консультации.