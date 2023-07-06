Рабочие завершают укладку асфальта на улице Лепешинского в Пскове
Дорожные работы на улице Лепешинского вышли на завершающий этап. Сегодня подрядчик укладывает верхний слой асфальта, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
Он добавил, что укладка асфальта коснется и проезда до улицы Шелгунова, а тротуары, которые уже сделаны, приобретут законченный вид после благоустройства зелёной зоны.
На соседней улице Солнечной работа также подходит к концу. Осталось нанести разметку.
«Общая протяженность обновленных дорог в микрорайоне составит в этом году более 1,3 км. А за два предыдущих года отремонтировали улицу 1-ю Поселочную и построили 5 км новых тротуаров вдоль улицы Советской Армии», — рассказал Борис Елкин.
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