О культуре Новоржева поговорят в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь»

13:41, 06 июля 2023, ПАИ

О культуре Новоржевской земли поговорят в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Гостем программы станет руководитель Народного детского театра, активистка, общественник, директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева.

Темы для обсуждения:

Почему бренд Новоржева – балалайка?

Сколько человек в творческой команде? Как удается её организовать?

Профильное образование – это огромный бонус?

Есть ли кадровый голод?

Об этом и не только – в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».