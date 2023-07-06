О культуре Новоржева поговорят в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь»
О культуре Новоржевской земли поговорят в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Гостем программы станет руководитель Народного детского театра, активистка, общественник, директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева.
Темы для обсуждения:
- Почему бренд Новоржева – балалайка?
- Сколько человек в творческой команде? Как удается её организовать?
- Профильное образование – это огромный бонус?
- Есть ли кадровый голод?
Об этом и не только – в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 июля 2023
Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью предложила открыть в Пскове Мария Львова-Белова