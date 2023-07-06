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Чем славится Новоржевский район, рассказали псковичам

О туристическом потенциале Новоржевского района рассказала руководитель Народного детского театра, активистка, общественник, экс-директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото Дарина Дементьева

«Так как у нас новоржевская земля – родина знаменитого виртуоза балалаечника Бориса Сергеевича Трояновского, то мы даже и не думали долго, мы понимали, что наш бренд – это балалайка и Трояновский. В прошлом году мы проводили презентацию Новоржевского района в Туристическо-информационном центре. И там мы представляли также наш замечательный новоржевский лимонад. Он побывал во всех уголках мира. Он был в Париже, в Гамбурге, его пили звёзды. Это лимонад со вкусом из нашего детства», – рассказала общественник.

Она также отметила, что одним из удивительных мест Новоржевского района стал частный музей Лобанова.

«Семья организовала частный музей, который даст фору некоторым профессиональным музеям. У них собраны экспонаты со всего района. У них там зимой можно покататься на ватрушках, там организован подъёмник, можно остановиться на ночлег, в баньку «по-чёрному» сходить, покататься на лодочке. То есть такое небольшое уютное место, куда и наши с удовольствием ездят, и, конечно, приезжают люди из других городов», – пояснила Дарина Дементьева.

Также она отметила, что Новоржевский район славится мастерицами, владеющими уникальными техниками.

«У нас есть удивительные мастерицы, которых нет ни в одном другом районе. Например, у нас есть машинная вышивка. У нас есть пряники, которые пекут тоже наши мастерицы. Людей вообще удивительных у нас много. Думаешь даже о том, как вообще пришло в голову этим заниматься, а не о том, как это сделать?» – рассказала новоржевская активистка.

Помимо прочего, одной из главных достопримечательностей она назвала гору Лобно – самую высокую точку Псковской области.

«Если ты сможешь на неё забраться, то тебе откроется потрясающий вид. И, конечно, закаты там удивительные», – подчеркнула гостья эфира.

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