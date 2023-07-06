Не каждый человек согласится управлять театром – Дарина Дементьева

18:59, 06 июля 2023, ПАИ

Проблема районных театров – в нехватке кадров. Об этом заявила руководитель Народного детского театра, активистка, общественник, экс-директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Дело в том, что если в учреждении культуры есть театр, то, конечно, он выступает на площадке учреждения культуры, репертуарный план составляется ежегодно. Здесь никаких проблем нет. Но, есть проблема в кадрах. Не каждый человек, не имея образования, согласится управлять театром, потому что это тоже работа, в которую надо погружаться и которую надо изучать», – сказала гостья программы.

Она отметила, что у потенциального руководителя театра должно быть чёткое понимание, как именно нужно работать в театре с людьми.

«Не все на это согласны, конечно. И поэтому не в каждом районе есть театры», – заключила Дарина Дементьева.