Новую газовую котельную установили в Кунье

18:13, 06 июля 2023, ПАИ

Сегодня в Кунье на улице Полевой установили первую из пяти блочно-модульных газовых котельных по инвестиционному проекту модернизации ЖКХ. Об этом ПАИ сообщила газета «Пламя».

Изготовленную на базе ПТП «Котлотехника» (Санкт-Петербург) котельную (разделённую на две части) доставили двумя тралами и сегодня установили на подготовленный фундамент с помощью автокрана, экскаватора и нескольких рабочих. Трубы котлов также заняли своё место.

Теперь на очереди подключение оборудования к инженерным сетям. Следующей будет установлена котельная на улице Октябрьской. Напомним, всего в Кунье появится четыре блочно-модульных газовых котельных, ещё одна – в Ущицах.