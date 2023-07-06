Вопросы соблюдения и защиты прав псковичей обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Шахов

19:44, 06 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 6 июля, провёл рабочую встречу с региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Дмитрий Шахов проинформировал, что в регионе стабильная ситуация в сфере соблюдения человеческих прав. «Жалоб на деятельность региональных властей – минимум. Я это связываю с тем, что за пять лет нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие, и областное Правительство под вашим руководством достаточно эффективно исполняет свои полномочия, обеспечивая права граждан», – подчеркнул он.

Вместе с тем омбудсмен отметил, что период прошлого года был достаточно сложным в работе уполномоченного. В большей степени это связано с изменением тематики обращений граждан: больше трети посвящены соблюдению прав беженцев из Донбасса и Украины, мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, также обращения поступают от членов семей военнослужащих. По словам омбудсмена, все вопросы решаются во взаимодействии с воинскими частями, правительством Псковской области, военкоматами и иными компетентными органами. В каждом случае стоит задача максимально оперативно восстановить права гражданина.

Михаил Ведерников, в свою очередь, отметил, что региональные власти делают всё, чтобы у участников СВО и их родственников не было вопросов в части получения выплат, льгот и иных вопросов социального сопровождения.

Далее уполномоченный проинформировал о работе с обращениями граждан в области соблюдения социальных, экономических и политических прав. Он также отметил, что в Псковской области, например, полностью отсутствуют жалобы на нарушение культурных прав граждан и сведены к минимуму жалобы на нарушение личных или экологических прав.

В сфере соблюдения экологических прав Псковская область – одна из лучших в России, сообщил Дмитрий Шахов.

«Эту ситуацию удаётся поддерживать благодаря политике региональных властей. На основе поступивших обращений Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области выявлены объекты ЖКХ, доставляющие вред экологии региона, вопросы проработаны, соответствующие программы модернизации коммунальной инфраструктуры уже реализуются с участием федерального правительства. Решается и вопрос экологического оздоровления водоёмов», – отметил уполномоченный.

«Вопрос действительно решается. В прошлом году впервые за несколько лет Роспотребнадзор разрешил купаться в реке Великой. Это тоже результат той большой работы, которая связана с приведением в норму систем водоотведения, канализации и ливнёвок. Построено несколько насосных станций, в которых вода проходит очистку и только после этого поступает в водоёмы», – обратил внимание Михаил Ведерников. Глава региона добавил, что впереди ещё один большой блок работы – необходимо построить экотехнопарк: «С его вводом сможем рекультивировать большое количество свалок. Это также позволит максимально снизить нагрузку на окружающую среду».

В рамках встречи также рассмотрены вопросы совершенствования механизмов обеспечения прав и защиты свобод людей, проживающих в Псковской области.

В ходе разговора псковский омбудсмен Дмитрий Шахов передал губернатору области Михаилу Ведерникову ряд предложений, направленных на обеспечение дополнительных гарантий прав жителей нашего региона в сфере социального обслуживания пожилых граждан, на оказание качественной медицинской помощи и деятельности общественных объединений, а также на совершенствование мер государственной поддержки семей участников СВО.

По итогу встречи Михаил Ведерников поблагодарил Дмитрия Шахова за активную работу по всем направлениям. «Приятно услышать, что практически нет жалоб на работу региональных органов власти. Этого мы добились в том числе благодаря обратной связи, была возможность оперативно корректировать нашу работу», – подытожил губернатор.