Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Репетиционный зал в псковском Доме офицеров появится у театра танцев «Русские узоры»

У заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» появится большой репетиционный зал в псковском Доме Офицеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

В помещении сейчас идет ремонт. Здесь меняют электропроводку и систему отопления, ровняют пол, его застелют специальным покрытием для хореографических классов и сделают косметический ремонт стен. В зале будет больше света, зеркал и новые танцевальные станки. Рядом с ним оборудуют раздевалки и зону отдыха.

«Дом Офицеров - одно из наших учреждений культуры, которое поэтапно обновляем. За два года отремонтировали помещение малого концертного зала - излюбленное место встречи клуба «Рио-Рита», поменяли покрытие пола в большом концертном зале и поставили новое световое оборудование. В этом году установили 660 новых кресел», - рассказал глава города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июля 2023

Репетиционный зал в псковском Доме офицеров появится у театра танцев «Русские узоры»

07 июля 2023

Четыре двойни появились на свет в Перинатальном центре Пскова в июне
07 июля 2023

Таймлапс с серебристыми облаками над Великой сделал псковский фотограф
07 июля 2023

Иван Купала: что можно и что нельзя делать в этот день

06 июля 2023

ВИДЕО. Торжественное открытие смены «Время героев» в Невеле
06 июля 2023

Выставка к 80-летию начала Курской битвы открылась в Пскове
06 июля 2023

57 тысяч зрителей посетили спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне
06 июля 2023

Пели и веселились на празднике Ивана Купалы в Невеле

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...