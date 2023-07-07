Репетиционный зал в псковском Доме офицеров появится у театра танцев «Русские узоры»

08:20, 07 июля 2023, ПАИ

У заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» появится большой репетиционный зал в псковском Доме Офицеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

В помещении сейчас идет ремонт. Здесь меняют электропроводку и систему отопления, ровняют пол, его застелют специальным покрытием для хореографических классов и сделают косметический ремонт стен. В зале будет больше света, зеркал и новые танцевальные станки. Рядом с ним оборудуют раздевалки и зону отдыха.

«Дом Офицеров - одно из наших учреждений культуры, которое поэтапно обновляем. За два года отремонтировали помещение малого концертного зала - излюбленное место встречи клуба «Рио-Рита», поменяли покрытие пола в большом концертном зале и поставили новое световое оборудование. В этом году установили 660 новых кресел», - рассказал глава города.