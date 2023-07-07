Псковский врач-нефролог станет гостьей программы на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская.
Темы для обсуждения:
– С какими заболеваниями обращаются к нефрологу?
– Чем нефролог отличается от уролога?
– Когда нужно идти к нефрологу, а когда к терапевту?
– Можно ли предотвратить хронические заболевания почек?
– Как не пропустить заболевание почек, на что обращать внимание? Как распознать, что это именно почки? И болят ли почки?
– Кто находится в группе риска по заболеванию почек?
– Нужно ли проходить скрининги на заболевания почек?
– Стоит ли пить травы и БАДы для лечения почек?
– Существует ли диета, полезная для почек?
Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00. Эфир можно смотреть на странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».