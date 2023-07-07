Псковский врач-нефролог станет гостьей программы на «Серебряном дожде»

09:50, 07 июля 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская.

Темы для обсуждения:

– С какими заболеваниями обращаются к нефрологу?

– Чем нефролог отличается от уролога?

– Когда нужно идти к нефрологу, а когда к терапевту?

– Можно ли предотвратить хронические заболевания почек?

– Как не пропустить заболевание почек, на что обращать внимание? Как распознать, что это именно почки? И болят ли почки?

– Кто находится в группе риска по заболеванию почек?

– Нужно ли проходить скрининги на заболевания почек?

– Стоит ли пить травы и БАДы для лечения почек?

– Существует ли диета, полезная для почек?

Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00. Эфир можно смотреть на странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».