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Происшествия

Бывшего работника администрации Великих Лук обвиняют в мошенничестве

Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении бывшего работника администрации Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в июне и августе 2021 года сотрудник финансового управления администрации Великих Лук воспользовался персональными данными одного из своих руководителей и оформил на него два микрокредита. При этом он указал свой телефон и счёт для поступления денег. Полученные деньги в размере свыше 15 тысяч рублей он потратил на собственные нужды, возвращать их не планировал.

В прокуратуре города утвердили обвинительный акт в отношении великолучанина по факту совершения им двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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