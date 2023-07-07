Псковский нефролог рассказала, как вовремя заметить заболевания почек

14:28, 07 июля 2023, ПАИ

Врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) рассказала, как вовремя заметить заболевания почек.

«Почки не болят. Болят они только во время воспалительного процесса. В остальных случаях – нет. Поэтому, к сожалению, пациенты могут ходить по другим специалистам, долго не понимая, в чём проблема», – пояснила специалист.

Понять, что с почками есть проблемы, поможет диспансеризация, во время которой сдаются общие анализы мочи и крови.

«По определённым показателям можно заподозрить, что с почками что-то не так. Любой терапевт по результатам анализа сможет понять, что с почками есть проблемы», – отметила Анна Озеринская.