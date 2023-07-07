Полтора литра чистой воды в день советует пить псковичам нефролог

15:32, 07 июля 2023, ПАИ

Полтора литра чистой воды в день посоветовала пить псковичам врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это полезно и для почек, и для кожи, и для волос, и для всего организма», - отметила специалист.

По её словам, в эти полтора литра не входят чай, кофе, соки, компоты, супы. «Речь идёт только о чистой негазированной воде. Газированная вода, кстати, вообще не полезна», - заявила врач.

Если кому-то обычная вода кажется безвкусной, Анна Озеринская посоветовала добавить в неё немного лимона или мяты.