Полтора литра чистой воды в день советует пить псковичам нефролог
Полтора литра чистой воды в день посоветовала пить псковичам врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Это полезно и для почек, и для кожи, и для волос, и для всего организма», - отметила специалист.
По её словам, в эти полтора литра не входят чай, кофе, соки, компоты, супы. «Речь идёт только о чистой негазированной воде. Газированная вода, кстати, вообще не полезна», - заявила врач.
Если кому-то обычная вода кажется безвкусной, Анна Озеринская посоветовала добавить в неё немного лимона или мяты.
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