В Псковской области около 200 пациентов постоянно проходят гемодиализ

14:32, 07 июля 2023, ПАИ

В Псковской области около 200 пациентов постоянно проходят гемодиализ, сообщила врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас есть в Великих Луках амбулаторный центр гемодиализа, такой же работает в Пскове, также центр гемодиализа есть при областной больнице», – уточнила гостья эфира.

По её словам, в группе риска находятся гипертоники, больные с атеросклерозом и с сахарным диабетом. «Все эти заболевания могут привести к поражению почек и, как результат, к гемодиализу», – пояснила нефролог.

Анна Озеринская посоветовала таким пациентам раз в год проходить диспансеризацию или регулярно наблюдаться у терапевта.