Некоторые заболевания почек можно увести в стойкую ремиссию на десятки лет – псковский нефролог

16:29, 07 июля 2023, ПАИ

Некоторые заболевания почек можно увести в стойкую ремиссию на десятки лет или даже насовсем, но полностью вылечить их не представляется возможным. Об этом врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская рассказала в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Людям с заболеваниями почек полезна свежая брусника. «Но, конечно, вылечиться только ей невозможно. Людям с больными почками назначается низкобелковая диета. Что касается здоровых людей, то никакой особой почечной диеты нет, кроме того, что следует следить за количеством потребляемой соли», - отметила Анна Озеринская.

Псковский специалист добавила также, что нефрология – довольно редкая специальность. «В нашей больнице три нефролога. Все ставки заняты. И в диализных центрах Пскова и Великих Лук по четыре и три специалиста соответственно. В принципе этого хватает, хотя запись к нам довольно плотная», - констатировала врач.