Нуждающихся в трансплантации почки псковичей отправляют в Санкт-Петербург

16:01, 07 июля 2023, ПАИ

Нуждающихся в трансплантации почки псковичей отправляют в Санкт-Петербург. Об этом врач-нефролог отделения нефрологии и гемодиализа Псковской областной клинической больницы Анна Озеринская рассказала в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Пациенты стоят на очереди. Правда, за пять лет эту операцию прошли всего пять человек. В Москве очередь движется активнее», – констатировала Анна Озеринская.

После подобной операции требуются ежемесячные анализы, пациенты проходят серьёзную, в том числе гормональную, терапию. «Иногда организм может отторгнуть почку. Такие случаи тоже были», – рассказала Анна Озеринская.

«Кстати, есть у нас пациенты и с одной почкой. Причём аномалия может быть врождённой. Иногда, правда, это выясняется только к 50-60 годам. И их даже нельзя назвать пациентами. Они прекрасно себя чувствуют и с одной рабочей почкой», – заключила нефролог.