Почти на 15% выросла добыча рыбы в Псковской области

14:17, 07 июля 2023, ПАИ

3 039 тонн пресноводной рыбы добыли в Псковской области в 2022 году малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Это на 14,5 % больше, чем в 2021 году. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

В январе – мае текущего года псковские рыбаки выловили 732 тонны пресноводной рыбы. Это соответствует 17,4 % от объема добычи по Северо-Западному федеральному округу и 3,8 % от объёма в целом по России.

Отметим, что в озёрах Псковской области обитает более 40 пород рыб. Многие из них имеют промысловое значение.

Добавим, что статьи о рыбалке обозревателя ПАИ и по совместительству рыболова-любителя Николая Бесклёвного можно прочитать здесь.