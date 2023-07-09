ВИДЕО. Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»

21:37, 09 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– Дополнительная поддержка молодым мамам: детали и реакция;

– бюджет вновь растет: закономерности работы;

– как выглядит «выборный» бюллетень на губернаторских выборах сейчас;

– председатель облизбиркома Игорь Сопов о смешных ошибках партий;

– коллеги, которые навсегда с нами.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.