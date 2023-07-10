Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 10 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 10 июля.

С уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о мерах поддержки рождаемости в регионе, формировании семейных ценностей у молодёжи, а также об итогах визита в Псковскую область уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

О ситуации с лесными пожарами в регионе, о том, какое оборудование используется для обнаружения возгораний в лесах, ведущим расскажет руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней.

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