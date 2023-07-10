День открытых дверей для псковских предпринимателей проведёт Роспотребнадзор 13 июля

14:33, 10 июля 2023, ПАИ

Акцию «День открытых дверей для предпринимателей» проведут сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники управления ответят на вопросы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в пределах компетенции Роспотребнадзора.

Обсуждение пройдёт в очном формате с 10:00 до 16:00. Местами проведения станут несколько городов Псковской области: в Пскове акция пройдёт на улице Гоголя, 21а, в Великих Луках – на улице Тимирязева, 9, в Невеле – на улице Урицкого, 89, в Острове – на улице Больничной, 8а.

Целью мероприятия организаторы заявляют повышение уровня информированности предпринимателей о деятельности ведомства, информирование предпринимательского сообщества о проведении профилактических визитов, о соблюдении обязательных требований, о результатах контрольно-надзорной деятельности управления, в том числе об основных нарушениях, выявленных в результате проверок, принятых мерах, мероприятиях по устранению выявленных обязательных требований.

Номера телефонов для справок: отдел санитарного надзора 8(8112) 66-47-30, отдел защиты прав потребителей 8(8112) 62-24-77, отдел эпидемиологического надзора 8(8112) 66-47-29.