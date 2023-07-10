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Как удалось навести порядок с ремонтом дорог, объяснил псковский губернатор

Как удалось навести порядок с ремонтом дорог в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По словам губернатора, только в прошлом году в реестр недобросовестных подрядчиков благодаря поддержке ФАС попали 16 дорожных фирм. Это значит, что в течение ближайших двух лет они не смогут участвовать в конкурсах с государственными средствами.

«Мы таким образом чистим рынок. Это наша принципиальная позиция. И у нас уже нет бардака на рынке, связанном с дорогами, уже не выходят какие-то безумные компании, которые на 30-40 % роняют цену контракта. Конечно, конкуренция важна, к тому же за счёт небольшого падения на конкурсах мы экономим более 100 млн рублей. Для нас это существенные средства. Но всё должно быть экономически обоснованно. Нельзя сделать качественную дорогу за 60 или 70 % цены адекватного контракта», – отметил глава региона.

Кроме того, в Псковской области от фирм, участвующих в конкурсе на ремонт дорог, теперь требуется банковская гарантия. «Так мы исключаем фирмы-однодневки. Люди понимают, что если они сюда приходят, у них есть ответственность своими деньгами», – пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что все дороги в регионе теперь ремонтируются по новым ГОСТам. «К тому же мы отказались от наших местных инертных материалов, потому что они не подходят для нашего климата. Заказываем качественную гранитную крошку, активно пользуемся новыми разработками в части дорожной химии. Всё это существенно увеличивает срок службы дорожного покрытия. Плюс мы в очередной раз обновили нашу дорожную лабораторию. Там теперь есть практически всё необходимое. Ну и, конечно, сформирована хорошая, профессиональная команда – от руководителей до рядовых сотрудников. Все ребята профессиональные, все на своём месте и чётко понимают стандарты, по которым нужно работать, и требуют их соблюдения от подрядчиков», – подчеркнул глава региона.

В заключение Михаил Ведерников добавил, что в Псковской области рады порядочным, ответственным и серьёзным подрядчикам. «Но если кто-то решил, что здесь можно кое-как что-то сделать, и прокатит – не прокатит!» – заявил губернатор.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

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