Более 60 тонн гуманитарной помощи передала Псковская область в зону СВО

23:34, 10 июля 2023, ПАИ

Ещё одну партию гуманитарной помощи весом более 60 тонн отправили на передовую, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Три машины с посылками, стройматериалы, гуманитарная помощь были собраны по заявкам военнослужащих. Группа «Работайте, Братья!» и швеи-волонтёры из общественной организации «Золотые руки ангела» передали пошитые по собственной разработке тактические коврики и носилки.

Представители общественной организации «Альт» передали часть строительных материалов. Группа «Щи, Борщи» передали сублимированные супы, борщи, каши.

Сопровождали груз глава Пыталовского района Вера Кондратьева, глава Красногородского района Валентина Понизовская и представители правительства Псковской области.