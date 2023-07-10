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Общество

Более 60 тонн гуманитарной помощи передала Псковская область в зону СВО

Ещё одну партию гуманитарной помощи весом более 60 тонн отправили на передовую, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Три машины с посылками, стройматериалы, гуманитарная помощь были собраны по заявкам военнослужащих. Группа «Работайте, Братья!» и швеи-волонтёры из общественной организации «Золотые руки ангела» передали пошитые по собственной разработке тактические коврики и носилки.

Представители общественной организации «Альт» передали часть строительных материалов. Группа «Щи, Борщи» передали сублимированные супы, борщи, каши. 

Сопровождали груз глава Пыталовского района Вера Кондратьева, глава Красногородского района Валентина Понизовская и представители правительства Псковской области.

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