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Происшествия

Полный багажник испанских деликатесов и вина обнаружили псковские таможенники

Полный багажник испанских деликатесов и вина обнаружили псковские таможенники на российско-латвийской границе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В багажном отделении микроавтобуса марки Mersedes сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили более 500 кг незадекларированного товара.

Водитель заявил таможенникам об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, но во время досмотра в автомобиле обнаружилось 33 сыровяленых свиных окорока, молдавское вино в металлических банках и испанское вино в стеклянных бутылках, расфасованный по пластиковым емкостям мед и сборные части велосипедов с рулями, сиденьями, амортизаторами, тормозами с колодками, колесами и цепями.

«Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Россию 224 килограмма испанского хамона, 56 литров вина, 57 килограммов меда, 17 велосипедных рам в сборе, 34 велосипедных колеса, две велосипедные сумки и два литра оливкового масла. Общий вес незадекларированных товаров превысил 575 килограммов, – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко. – Нами принято решение о неотнесении ввозимых водителем микроавтобуса товаров к категории товаров для личного пользования. Иностранным гражданином не соблюдены нормы ввоза алкогольной продукции, а также правила ввоза продукции животного происхождения, подконтрольной ветеринарному и фитосанитарному контролю».

Товары изъяты, назначены экспертизы. Ведется административное расследование.

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