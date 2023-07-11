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Общество

Геннадий Иойлев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь»

Программа «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выйдет в эфир сегодня, 11 июля, в 14:00.

Собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Разговор пойдет об итогах учебного года и ЕГЭ в Пскове,  решении кадровых вызовов, рейтингах школ — родительском и чиновничьем, подготовке к новому учебному году, прикреплению улиц к школам, а также о том, сколько образовательных учреждений должно быть в городе.

Видеотрансляция из студии «Серебряного дождя» будет вестись в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.

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