Станислав Стармолотов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

09:53, 12 июля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 12 июля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Каковы промежуточные итоги работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»? Есть ли в регионе проблемные подрядчики в этом сезоне? Что будет сделано до конца года в рамках строительства Северного обхода Пскова и когда построят новый мост через реку Великую? Восточный обход – планы на далёкое и светлое будущее или осязаемая перспектива?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».