Новые скамейки появятся на улицах Пскова

11:14, 12 июля 2023, ПАИ

Новые скамейки и урны закупит УГХ администрации города для установки на улицах Пскова. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчику будет необходимо поставить заказчику 12 скамеек со спинкой, 17 обычных скамеек, шесть парковых диванов и 31 урну. Объекты необходимо будет доставить в течение 20 дней с даты подписания контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта – 860 156,79 рубля. В настоящее время приём заявок для участия в электронном аукционе окончен: закупка переведена на этап «работа комиссии».