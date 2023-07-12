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Общество

В этом году фотофестиваль «Цвет белой стены» в Пскове сделают трёхдневным

В этом году фотофестиваль «Цвет белой стены» продлится три дня и станет одним из самых масштабных за свою десятилетнюю историю. Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: организаторы фестиваля: "Цвет белой стены"

Фестиваль откроется 21 июля одновременно на двух площадках.

В 22:30 на стенах гостиничного комплекса «Двор Подзноева» покажут фотоработы на тему «Сохранение традиций, ремесло, созидательный труд, творчество». Сопровождать показ будут выступления творческих коллективов города.

В это же время на концертной площадке у Троицкого моста жители и гости города смогут увидеть видеоинсталляции фотографов на тему «Патриотизм и историческая память».

Помимо псковских авторов работы на фестиваль представили фотографы из Белоруссии, Латвии, Германии, Франции и Китая. 

Кроме того, любителей фотографии ждут две фотовыставки на городских площадках. 14 июля в Детском парке откроется экспозиция лучших фотографий участников международного фотофестиваля мультимедийных проектов «Цвет белой стены» за последние 10 лет.

Вторая фотовыставка «Псков - Ницца» откроется 13 июля в Центре туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4. Эта экспозиция будет посвящена совместному творчеству псковских и французских фотографов. 

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