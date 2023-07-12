Ход ремонта дорог в Псковской области прокомментировал Станислав Стармолотов

15:03, 12 июля 2023, ПАИ

На каком этапе сейчас находится реализация в Псковской области нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказал врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Уже не первый месяц активно ведутся работы. В принципе, мы перевалили за экватор. У нас уже давно 100 % контрактация по всем объектам. Сейчас идут активные дорожно-строительные работы. У нас уже есть и досрочно введённые объекты. На всех объектах подрядчики активно работают, осваивают средства, выделенные на нацпроект. Работы выполняются по плану», – сказал он.

Он также отметил, что дорожный фонд Псковской области в этом году составил более 13 миллиардов рублей.

«У нас по планам только по нацпроекту необходимо привести в порядок порядка 200 километров дорог, 400 с лишним погонных метров мостов, 59 объектов по дорожному строительству», – рассказал Станислав Стармолотов.

Он подчеркнул, что согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», упор делается на опорную дорожную сеть и на дороги с высокой интенсивностью.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.