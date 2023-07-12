Участок Рижского шоссе в Псковском районе расширят до четырёх полос

17:44, 12 июля 2023, ПАИ

Участок Рижского шоссе от торгового центра «Фьорд Плаза» до ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе расширят до четырёх полос. Об этом заявил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас расширение рижского направления от перекрёстка, где у нас находится торговый центр на Рижском проспекте перед поворотом в деревню Родина. Вот от этого перекрестка и до Моглино. Сейчас коллеги только занимаются проектированием. Поэтому говорить гоп, пока не перепрыгнешь, не стоит. Как они закончат проектирование, они будут понимать, какое финансирование федеральный центр предоставит, и уже до нас доведут, а мы анонсируем», – рассказал Станислав Стармолотов.

Также он отметил, что другие участки трассы останутся неизменными.

«Она обеспечит транспортные потоки, которые у нас достаточно плотные в связи с плотной застройкой в Неелово, в Подосьё, прибрежные населённые пункты, где достаточно большое количество людей живёт. А дальше там уже такого нет, никогда ни пробок, ничего не было. Поэтому я думаю, что нецелесообразно дальше что-то расширять», – заключил спикер.