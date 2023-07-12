Торжественный митинг 79-й годовщины освобождения Пушкиногорского района состоялся

19:34, 12 июля 2023, ПАИ

12 июля Пушкиногорский район празднует 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край».

На Центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах состоялся торжественный митинг. С поздравлением к участникам митинга обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.



Глава района отметила, что ежегодно поисковые отряды поднимают останки погибших воинов и со всеми воинскими почестями предают их родной земле. Она напомнила, что днём ранее на воинском мемориале «Чёртова Гора» были захоронены останки 55 безымянных бойцов.

«Праздничные мероприятия, посвящённые Дню освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков и Дню образования нашего района, пройдут в субботу, 15 июля» – сказала Оксана Филиппова.